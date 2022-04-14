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Судебные приставы изъяли контрафактный «никотин»

14 апреля 2022 09:52
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Судебные приставы изъяли контрафактный «никотин»

Судебные приставы Советского района г. Самары изъяли и передали на уничтожение 1351 пачку табачной продукции под маркой «Marlboro» и 310 пачек поддельных сигарет известной болгарской марки. 

    Предприниматель, ранее привлеченный к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции, был пойман за продажей немаркированных табачных изделий на одном из городских рынков. Мужчина, не имея договора с правообладателям товарных знаков, незаконно занимался продажей сигарет марок «Marlboro» и «BT». Нарушителя привлекли к административной ответственности по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией нелегальной табачной продукции. 

    В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены исполнительные производства. В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав выехал по месту хранения нелегальной продукции и осуществил ее конфискацию, после чего передал представителям Росимущества для последующего уничтожения.

Теги: Судебные приставы

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