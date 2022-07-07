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Студентка из Самары хотела приобрести суриката, но лишилась 35 000 рублей

7 июля 2022 12:03
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Студентка из Самары хотела приобрести суриката, но лишилась 35 000 рублей

19-летняя студентка увидела на одной известной Интернет-площадке бесплатных объявлений публикацию о продаже суриката. Связавшись с продавцом и договорившись о цене, девушка перевела на указанные собеседником реквизиты денежные средства на общую сумму 35 000 рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь, животное и денежные средства студентка также не получила. С заявлением девушка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.  

Будьте бдительны! Не дай себя обмануть! ГУ МВД России по Самарской области предостерегает: не станьте жертвой мошенников! Полицейские напоминают о правилах безопасности: - не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера

Теги: Мошенники Уголовное дело

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