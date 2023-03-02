сотрудница банка из Чапаевска предотвратила потерю пенсионеркой 98 тысяч рублей

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В рамках акции «Им благодарна полиция» подполковник полиции Андрей Тепаев вручил благодарственное письмо сотруднику офиса одного из банков Ирине Фадеевой, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

В феврале текущего года в банк обратилась пожилая женщина, которая хотела снять все деньги со своего счета. Операция и поведение клиентки показались Ирине Валериевне подозрительными. Она задала уточняющие вопросы и поняла, что пожилая женщина действует под давлением мошенников, которые непрерывно звонили ей на телефон.

«Действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, применяя знания, полученные от сотрудников полиции во время профилактических бесед, я попыталась отговорить женщину не совершать необдуманный поступок - передачу денег неизвестным людям, но она отказывалась мне верить и я сообщила о подозрительной сделке в полицию», - рассказала Ирина Валериевна.

Оперативный дежурный незамедлительно направил по указанному адресу сотрудников полиции, которые убедили женщину, что «правоохранитель из Москвы» обманывает ее, рассказывая о «меченых деньгах», которые необходимо немедленно снять и перевести на «безопасный счет». Совместными усилиями банковским работникам и полицейским удалось предотвратить мошенничество.

Вручая благодарственное письмо сотруднице банка, подполковник полиции Андрей Тепаев выразил слова искренней признательности Ирине Фадеевой за бдительность и отзывчивость, а так же обратился к присутствующим: «Только все вместе мы сможем уберечь наших родных от беды. Главный признак звонка от злоумышленника — вызов с незнакомого номера, на аватаре у которого стоит официальный логотип компании или государственного органа. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись! Чтобы снизить вероятность звонка от мошенника в мессенджере, запретите незнакомым абонентам набирать ваш номер. Сделать это можно в настройках безопасности. Пожалуйста, будьте предельно бдительны и внимательны при общении с незнакомыми людьми».