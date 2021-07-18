Сотрудники скорой помощи Новокуйбышевска помогли потушить пожар

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По словам сотрудников МЧС по Самарской области, вчера утром в селе Шмидта в доме № 23/1 возник пожар. Пожарные были задействованы в повышенном ранге «1БИС».

Пожар пришлось тушить более часа. В тушении было задействовано 31 человек и 11 единиц техники.

В результате пожара пострадали две пожилые женщины 82 и 60 лет. Но трагедия могла быть намного серьезнее, если бы по счастливому стечению обстоятельств бригада скорой помощи не вернулась после очередного звонка.

Оказавшись поблизости, водитель увидел пожар в одном из дворов и, договорившись со старшей бригадой Ириной Девяткиной, направился к месту пожара. Узнав от людей, что в доме могут быть люди, сотрудники скорой помощи Сергей Самойличенко, Владислав Аринкин и Ирина Девяткина немедленно бросились на помощь. Они приставили лестницу к окну дома и спасли пожилую женщину. Благодаря действиям медиков трагедии не произошло, никто не пострадал, пишет progorodnsk.ru.