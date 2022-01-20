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Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинца, находившегося в федеральном розыске

20 января 2022 10:08
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Сотрудники Росгвардии задержали тольяттинца, находившегося в федеральном розыске

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти.

Возле одного из домов на улице Революционной стражи правопорядка заметили мужчину, внешность которого совпадала с полученной ориентировкой – полицейские разыскивали жителя Отрадного, который осенью прошлого года скрылся от органов дознания.

Росгвардейцы установили личность предполагаемого злоумышленника – оказалось, что это действительно мужчина 1976 года рождения, объявленный в федеральный розыск. Патрульные задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициатору розыска.

Теги: Росгвардия

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