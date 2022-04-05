Сотрудники Росгвардии задержали самарца, находившегося в федеральном розыске

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Находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил от оперативного дежурного информацию об инциденте. В одном из магазинов, расположенных на улице Ново-Садовая произошел конфликт между посетителем и персоналом.

К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка за помощью обратились работники магазина. Они указали на находившегося в помещении дебошира.

Установив личность правонарушителя, сотрудники Росгвардии выяснили, что 34-летний местный житель находится в федеральном розыске – полиция искала его как обвиняемого, скрывшегося от суда.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства.