Сотрудники Росгвардии за 20 минут задержали подозреваемого в угоне иномарки

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования в городе Кинель, получили сообщение о преступлении. Злоумышленник угнал автомобиль «Рено Степвей», принадлежащий местному жителю 1993 года рождения. Стражи правопорядка начали розыск иномарки.

Буквально через 20 минут после получения ориентировки патрульные заметили угнанное транспортное средство на улице Колхозной. Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, находившегося в салоне автомобиля.

Росгвардейцы передали жителя Кинеля 1999 года рождения для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».