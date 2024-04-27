Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельного ДТП в Ставропольском районе

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Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе.

По предварительным данным, собранным сотрудниками ГИБДД, следует, что в 15:30 час. на строительной площадке строящейся автодороги «Европа-Западный Китай» в районе 7 км. произошло столкновение двух транспортных средств - большегрузного автомобиля Hyundai и легкового Daewoo Nexia . На месте происшествия погиб водитель легкого автомобиля 1991 года рождения.

Прибывшие сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также на месте работают медицинские работники и пожарные-спасатели ПСО 30, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО