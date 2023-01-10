Сотрудник Росгвардии спас жизнь жителю Самары

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Следовавший по служебной необходимости водитель ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области Денис Д. стал очевидцем дорожного инцидента. В дневное время на Заводском шоссе в Самаре произошло незначительное ДТП, переросшее в конфликт между водителями – при этом один из участников достал нож и нанес им другому несколько ударов.

Мгновенно оценив обстановку, росгвардеец обезоружил и обезвредил злоумышленника, оказал первую доврачебную помощь пострадавшему, который уже начал терять сознание от обширной потери крови, вызвал скорую помощь и полицию.

Сотрудник ОМОН передал задержанного правонарушителя сотрудникам органов внутренних дел. Решается вопрос о привлечении его к ответственности.

До прибытия медиков прапорщик полиции Денис Д. постоянно контролировал состояние раненого мужчины. Медицинские работники положительно оценили его действия. В настоящее время жизнь пострадавшего вне опасности.

Руководство Управления Росгвардии по Самарской области рассматривает вопрос о поощрении сотрудника.