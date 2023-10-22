Сотрудник банка из Тольятти спас 500 тысяч рублей местной жительницы

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В конце сентября текущего года на телефон 65-летней жительницы Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил женщине заведомо ложную информацию о том, что третье лицо пытается оформить кредит на ее имя и завладеть полученными денежными средствами. Мошенник убедил женщину прийти в банк, чтобы перевести деньги в размере 500 000 рублей на указанный злоумышленником счет.

Доверчивая жительница Комсомольского района сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась снять 500 000 рублей. Руководитель офиса – Александр Бушнев стал расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована, на контакт не идет, сразу же понял, что её хотят обмануть мошенники.

Александр Олегович, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, приостановил все операции клиентки для дополнительной проверки и сообщил об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудника банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у жительницы Тольятти. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Александру Олеговичу благодарственное письмо.

«Просим всех еще раз рассказать своим пожилым родственникам и близким - аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. При возникновении сомнений самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на обратной стороне карты или на официальном сайте банка. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников, – подчеркнул председатель Общественного совета Владимир Гусев, – стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм. Только вместе мы сможем защитить наших горожан от мошенников».