Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с зачинщика драки компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Причиной розни между двумя мужчинами стало замечание одного из них за сорванные с клумбы цветы. Конфликт начался со словесной перепалки и постепенно перешел в рукопашный бой. Молодой парень нанес сделавшему замечание мужчине несколько ударов по голове, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с обидчика компенсацию морального вреда.

Суд обязал нарушителя порядка выплатить соседу компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары. Судебный пристав ограничил неплательщика в возможности покидать пределы Российской Федерации, арестовал его счета и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату. Все это, вкупе с постановлением о взыскании исполнительского сбора, убедило мужчину компенсировать моральный вред.