Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга

Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Правительство повысит прозрачность ценообразования на рыбную продукцию
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
Более 3 млрд рублей направлено в 2025 году на реализацию нацпроектов в Самаре
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
Кабмин одобрил проект о совершенствовании порядка медосмотра мигрантов
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Минфине рекомендуют хранить сбережения в золоте и рублях
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Самарская область готовится к проведению международного форума «Россия – спортивная держава»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга

20 октября 2025 10:58
209
Соседская ссора в Самаре закончилась выплатой многотысячного долга

Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары взыскали с зачинщика драки  компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Причиной розни между двумя мужчинами стало замечание одного из них за сорванные с клумбы цветы. Конфликт начался со словесной перепалки и постепенно перешел в рукопашный бой. Молодой парень нанес сделавшему замечание мужчине несколько ударов по голове, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с обидчика компенсацию морального вреда.

Суд обязал нарушителя порядка выплатить соседу компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района г. Самары. Судебный пристав ограничил неплательщика в возможности покидать пределы Российской Федерации, арестовал его счета и направил постановление об обращении взыскания на заработную плату. Все это, вкупе с постановлением о взыскании исполнительского сбора, убедило мужчину компенсировать моральный вред.

 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе
17 октября 2025, 11:32
Судебные приставы разыскали должника по алиментам в Сергиевском районе
Мужчину разыскали по новому адресу и предупредили о грозящей ему уголовной ответственности. Происшествия
441
Под контролем судебных приставов г. Тольятти снесен незаконный киоск
16 октября 2025, 09:53
Под контролем судебных приставов Тольятти снесен незаконный киоск
Постройка располагалась на земельном участке, находящемся в ведении города. Происшествия
392
В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре
15 октября 2025, 10:18
В Самаре взыскали компенсацию морального вреда за драку в баре
Сотрудник ночного развлекательного учреждения применил насилие в отношении одного из посетителей. Происшествия
501
В центре внимания
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
20 октября 2025  14:52
В Самарский регион поступила новая партия вакцины от гриппа
67
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
20 октября 2025  14:24
В Самаре представили фирменную экипировку волонтёров XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».
83
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
482
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
513
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
485
Весь список