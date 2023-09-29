Сообщают уже о троих погибших в ДТП с микроавтобусом

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Пожарные-спасатели пожарно-спасательного отряда №35 проводили аварийно-спасательные работы.



Как сообщалось раньше, 28 сентября в 19 часов 21 минуту по системе-112 на пульт диспетчера пожарно-спасательной части № 102 пожарно-спасательного отряда № 35 Похвистневского района государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 152 км автодороги «Самара-Бугуруслан». Оперативно к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасетельной части № 102 г. Похвистнево в количестве четырех человек на пожарной автоцистерне, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Также к месту происшествия были вызваны бригада скорой медицинской помощи и экипаж ГИБДД. По прибытии на место происшествия было установлено, что водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении КАМАЗом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель 1973 г. р. и две женщины 1961 и 1985 годов рождения – пассажиры микроавтобуса погибли, пять человек, в том числе ребенок четырех лет, были госпитализированы в Похвистневскую центральную районную больницу. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумулятор, чтобы избежать возгорания автомобиля в результате замыкания электропроводки, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего и погибшего, оказали помощь медработникам в госпитализации пострадавших. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» напоминает водителям о необходимости соблюдать установленные правила дорожного движения и скоростной режим. Помните: автомобиль – это средство повышенной опасности и, управляя им, вы берете на себя большую ответственность! Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. Если вы стали свидетелем или участником ДТП, обращайтесь по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».