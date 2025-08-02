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Смертельное ДТП в Кировском районе Самары

2 августа 2025 19:04
229
Погиб 66-летний мужчина, который управляя автомобилем Lada Vesta, наехал на бордюрный камень и врезался в световую опору.

Полицейские работали на месте ДТП в Кировском районе Самары.Получив информацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия, установили участника и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, 2 августа примерно в 15:10 66-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Vesta двигался по Московскому шоссе со стороны улицы Анжерская в направлении Ракитовского шоссе.

В пути следования возле дома №25А не справился с управлением и допустил наезд на препятствие в виде бордюрного камня с последующим наездом на световую опору. Водитель скончался на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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