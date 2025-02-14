Смертельное ДТП в Тольятти: столкнулись два автомобиля

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Сегодня, 14 февраля в 18:40 водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, двигался по ул. Комсомольское шоссе в Тольятти.

В пути следования мужчина допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение с автомобилем JAC, под управлением водителя 1975 года рождения.

Отечественный автомобиль после столкновения продолжил движение и столкнулся с а/м Lada Priora, под управлением водителя 1993 года рождения.

Два пассажира а/м Lada Granta: девушка и молодой человек 1997 года рождения получили травмы, водитель скончался. Госпитализированы с места ДТП также водитель и пассажиры а/м Lada Priora: женщина 1993 рождения и 8-месячный ребёнок.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО