Смертельное ДТП в Сызранском районе: погиб человек

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20 января на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 17 человек. Один пассажир погиб.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 17:52 час. 74-летний водитель, управляя а/м «ВАЗ 2107», при выезде со второстепенной дороги, на 883 км «М5-«Урал», не уступил дорогу а/м «Volvo», который двигался по автодороге М-5 «Урал» со стороны г. Москва в направлении г. Самара. Водитель «ВАЗ 2107» госпитализирован, его пассажир 1952 года рождения скончалась на месте ДТП до приезда бригады медиков.