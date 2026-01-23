Два человека погибли в ДТП в Борском районе 22 января

22 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человека, погибло - 2. С

Одно из ДТП произошло в Борском районе. 22 января в 21:51 на 126,3 км а/д «Подъезд к г. Оренбург» от а/д «М-5 «Урал»» 49-летний житель Московской области, управляя а/м Toyota Vellfire, двигался со стороны Москвы. В пути следования водитель выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan Qashqai, под управлением 58-летнего жителя Оренбургской области, который впоследствии госпитализирован. На месте ДТП скончались пассажиры кроссовера – жители Тоцкого района: 60-летняя женщина и 39-летний мужчина. Водителю минивена назначено амбулаторное лечение.