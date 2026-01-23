Я нашел ошибку
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два человека погибли в ДТП в Борском районе 22 января

132
Два человека погибли в ДТП в Борском районе 22 января

22 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 7 человека, погибло - 2. С

Одно из ДТП произошло в Борском районе. 22 января в 21:51 на 126,3 км а/д «Подъезд к г. Оренбург» от а/д «М-5 «Урал»» 49-летний житель Московской области, управляя а/м Toyota Vellfire, двигался со стороны Москвы. В пути следования водитель выехал на полосу встречного движения в месте, где это запрещено, и допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan Qashqai, под управлением 58-летнего жителя Оренбургской области, который впоследствии госпитализирован. На месте ДТП скончались пассажиры кроссовера – жители Тоцкого района: 60-летняя женщина и 39-летний мужчина. Водителю минивена назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Сообщение о ДТП поступило 22 января днем в  в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
22 января 2026, 18:54
Сегодня в Камышлинском районе столкнулись фура КАМАЗ и Газель.
Сообщение о ДТП поступило 22 января днем в  в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
427
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
22 января 2026, 13:49
22 января 2026, 13:49
Тройное ДТП произошло в Октябрьском районе Самары
21 января на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало десять человек, один погиб.
358
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы.
21 января 2026, 20:35
ДТП в Ставропольском районе: столкнулись LADA Granta и MAN
Сообщение о ДТП на трассе обход Тольятти, 79 километр поступило 21 января утром. Пострадали водитель и пассажир легковой машины, которые были госпитализированы. Происшествия
596
В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
23 января 2026  12:17
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
119
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
23 января 2026  11:40
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
136
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
22 января 2026  17:10
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
416
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
22 января 2026  10:50
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
712
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
Весь список