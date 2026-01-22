Сегодня в Камышлинском районе столкнулись фура КАМАЗ и Газель.

Сегодня, 22 января, в 14 часов 25 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 120 в составе 3 человек личного состава, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: фура КАМАЗ и Газель.

Пострадавших, к счастью, нет.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей и сбор информации.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"