На полигоне в селе Сосновка Ставропольского района состоялись тренировочные заезды пилотов-участников Гонки чемпионов.
На полигоне в селе Сосновка всё готово к Гонке чемпионов
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
Александр Хинштейн сообщил, что его прооперировали после ДТП
В ходе предновогодней операции «Ель» в декабре 2025 года не выявлено ни одной незаконной рубки хвойных деревьев.
Минприроды СО: о работе надзора и лесной охраны в 2025 году
22 января беседы проводились с пешеходами, выходившими на Волгу в районе Полевого спуска.
Спасатели ПСС СО провели профилактический рейд на Волге
Состояние автозимника на контроле дорожных служб: ежедневный мониторинг и оперативная работа техники.
Дорога «Шелехметь – Белые домики» продолжает работать в штатном режиме
Об этом 21 января сообщил музыкант Иван Вабищевич (Дядя Ваня), которого она продюсировала.
Умерла Инна Радаева - продюсер и редактор шоу «Голос»
В 2025 году самарский завод принял на работу свыше 50 человек, 14 студентов пришли на практику, из них 20% уже трудоустроены и сейчас совмещают работу и учебу.
Самарская компания «Логика молока» вошла в топ-100 лучших работодателей страны
Сообщение о ДТП поступило 22 января днем в  в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Сегодня в Камышлинском районе столкнулись фура КАМАЗ и Газель.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
Сегодня в Камышлинском районе столкнулись фура КАМАЗ и Газель.

140
Сообщение о ДТП поступило 22 января днем в  в пожарно-спасательную часть № 120 ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Сегодня, 22 января, в 14 часов 25 минут в пожарно-спасательную часть № 120 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на 1173 километре трассы М-5 автодороги «Урал» произошло дорожно-транспортное происшествие.

К месту вызова были направлены расчет пожарно-спасательной части № 120 в составе 3 человек личного состава, бригада скорой медицинской помощи и сотрудники Госавтоинспекции.

По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств: фура КАМАЗ и Газель.

Пострадавших, к счастью, нет.

Личный состав провел аварийно-спасательные работы: отключение аккумуляторных батарей и сбор информации.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: ДТП

