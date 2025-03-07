Смертельное ДТП с Похвистневском районе: двое погибших

По предварительной информации, примерно в 9 часов 00 минут 7 марта 2025 произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Гранта» и грузового автомобиля «Скания» на 22 км автомобильной дороги Похвистнево-Клявлино.
В результате аварии водитель и пассажир легковой машины погибли на месте.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Алексей Евдокимов.
Организована прокурорская проверка исполнения законодательство о безопасности дорожного движения.
Ход доследственной проверки взят на контроль.