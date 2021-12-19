Следователи устанавливают причины пожара в Куйбышевском районе Самары, на котором погибла женщина

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По факту гибели женщины и травмирования мужчины в результате пожара проводится доследственная проверка.

По версии следствия, 18 декабря в ночное время после тушения пожара в частном доме, расположенном по улице Силаева в Куйбышевском районе города Самара, обнаружено тело женщины 1962 года рождения без признаков жизни,

Ее супруг 1961 года с травмами различной степени тяжести доставлен в одно из медицинских учреждений города. Потерпевшему оказана необходимая помощь. По предварительным данным причиной возгорания послужила неисправность электропроводки.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также причины им предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ ПО Самарской области.