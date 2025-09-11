Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы

Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы

11 сентября 2025 13:20
141
Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы

Судебные приставы по ОУПДС г. Сызрани, установили место нахождения обвиняемого в уголовном преступлении. Мужчину поместили под стражу.
Судебными приставами отделения № 1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении ранее судимого жителя города, имеющего перед своим ребенком крупную задолженность, было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». После проведения расследования дело было направлено в суд для рассмотрения.
Однако подсудимый от явки на заседания уклонялся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.


В ходе подготовки к принудительному приводу судебным приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов была получена информация о предполагаемом месте нахождения должника.
В результате грамотных действий сотрудника Службы мужчина был обнаружен, задержан, передан сотрудникам полиции, а после помещен в изолятор временного содержания.
По постановлению суда под стражей мужчина будет содержаться два месяца.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы Чапаевска вышли в рейд
10 сентября 2025, 13:03
Судебные приставы Чапаевска вышли в рейд
В рамках акции «Собери ребенка в школу» в г. Чапаевске трое должников примирили со взыскателями, а семеро - официально трудоустроились. Общество
324
В Пункте отбора в Самарской области дежурят судебные приставы
10 сентября 2025, 12:59
В Пункте отбора в Самарской области дежурят судебные приставы
Они готовы помочь написать заявления о приостановлении различных категорий исполнительных производств или прекращении тех, что связаны с погашением... Общество
278
С одной из организаций Самарской области взыскали задолженность по арендной плате в 5 миллионов рублей.
10 сентября 2025, 11:23
С одной из организаций Самарской области взыскали задолженность по арендной плате в 5 миллионов рублей
Общество с ограниченной ответственностью арендовало у муниципалитета земельный участок, однако в течение почти двух лет не платило за него. Происшествия
326
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
197
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
377
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
958
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
433
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
280
Весь список