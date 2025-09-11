Скрывающегося от суда сызранца нашли судебные приставы

141

Судебные приставы по ОУПДС г. Сызрани, установили место нахождения обвиняемого в уголовном преступлении. Мужчину поместили под стражу.

Судебными приставами отделения № 1 г. Сызрани и Сызранского района в отношении ранее судимого жителя города, имеющего перед своим ребенком крупную задолженность, было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». После проведения расследования дело было направлено в суд для рассмотрения.

Однако подсудимый от явки на заседания уклонялся, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.



В ходе подготовки к принудительному приводу судебным приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов была получена информация о предполагаемом месте нахождения должника.

В результате грамотных действий сотрудника Службы мужчина был обнаружен, задержан, передан сотрудникам полиции, а после помещен в изолятор временного содержания.

По постановлению суда под стражей мужчина будет содержаться два месяца.