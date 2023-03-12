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СКР Московской области устанавливает все обстоятельства убийства мужчины в кафе с участием сына депутата

12 марта 2023 15:09
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Очевидцы случившегося рассказали, что смертельный удар ножом нанес именно сын депутата, который сразу же скрылся с места преступления.

Следственный комитет по Московской области устанавливает все обстоятельства убийства мужчины в кафе с участием игрока хоккейного клуба «Сочи», сына депутата Госдумы России от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема, пишут "Известия".

«12 марта в подольской городской больнице от ножевого ранения скончался 24-летний местный житель. По данному факту следственным отделом по г. Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении СК по региону.

Сейчас в следственный отдел доставлены все участники инцидента, организованы допросы.

«Устанавливается лицо, нанесшее смертельное ранение. С места изъяты нож, смывы и другие предметы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты», — сообщили в ведомстве.

В одном из кафе Подольска компания, в которой находился Иванюженков, праздновала день рождения. Одновременно за соседним столом отдыхала другая компания. Позже они решили объединиться, обстановка была благоприятной. Однако, по информации источника, к утру между молодыми людьми вспыхнула ссора. Очевидцы случившегося рассказали, что смертельный удар ножом нанес именно сын Бориса Иванюженкова, который сразу же скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают.

 

Фото из открытых источников

Теги: Уголовное дело

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