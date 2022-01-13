Скопивший долг по алиментам 42-летний самарец отправлен на обязательные работы на 20 часов

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Житель г. Самары в течение нескольких лет без уважительной причины не выплачивал двум своим несовершеннолетним детям денежные средства на их содержание. По заявлению взыскательницы судебные приставы-исполнители Красноглинского района возбудили в отношении мужчины исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель неоднократно вызывал мужчину на прием и предупреждал его об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Однако мужчина предупреждения игнорировал, а затем и вовсе стал скрываться от сотрудников Службы.

В результате в отношении должника было заведено разыскное дело. Сотрудниками Службы место положения алиментщика было установлено. Должника доставили в отделение судебных приставов Красноглинского района г. Самары, где в отношении него был составлен протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Cуд признал алиментщика виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком в 20 часов.