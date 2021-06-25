СК завел дело после столкновения катера с депутатами и лодки на Волге

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Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения на воде после столкновения на Волге в Самарской области катера с двумя депутатами Жигулевской городской думы и надувной лодки, в результате чего один человек пропал без вести, сообщили журналистам в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что вечером 18 июня близ Жигулевска в акватории Волги произошло столкновение катера Fjord-460 с надувной лодкой Gladiator-370, в которой находились двое взрослых и шестилетний ребенок, в результате удара 32-летний владелец лодки выпал за борт и пропал без вести. Депутат Госдумы Александр Хинштейн (ЕР) уточнил, что в лодку врезался катер под управлением госинспектора Жигулевского государственного заповедника Максима Забирова, а его пассажирами были депутаты Жигулевской городской думы от ЕР Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов.

"По факту столкновения моторной лодки Fjord-460 и надувной лодки Gladiator-370, в результате которого пропал без вести 32-летний мужчина, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказал старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. Фигуранту дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что водитель судна Fjord-460 нарушил правила безопасности движения внутреннего водного транспорта и допустил столкновение с лодкой Gladiator-370 под управлением 32-летнего мужчины, который в результате удара оказался за бортом, сообщает РИА Новости.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр маломерного судна и лодки, готовится к назначению ряд экспертиз. Спасательные отряды продолжают осуществлять поиски пропавшего мужчины", - отметил Захаров.