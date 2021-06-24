Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой о доследственной проверке  ЧП на Волге у полуострова Копылово

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Депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой о проведении доследственной проверки по поводу ЧП на воде в регионе, в результате которого бесследно исчез самарец. Депутат настаивает на восстановлении законности и привлечении виновных лиц к уголовной ответственности, сообщает hinshtein.ru.

18 июня в районе полуострова Копылово на Волге произошла авария. Там столкнулись катер и надувная лодка, в которой находилась семейная пара и их пятилетний сын. В результате столкновения пропал 32-летний Денис Безруков, управлявший резиновым плавсредством.

Супруга Дениса Ольга Безрукова обратилась за помощью к Александру Хинштейну. Депутат направил запросы Генпрокурору РФ Игорю Краснову и в Следственный комитет РФ.

«В связи с обращением ко мне Ольги Безруковой, направил запросы Генпрокурору и главе СКР. Выясняется, что на катере находились директор Жигулевского заповедника Ю. Краснобаев и депутат Жигулёвской думы Ю. Погиблов. Вина водителя их катера — очевидна, но уголовного дела нет до сих пор», — прокомментировал депутат на своей странице в соцсетях.

«Как написала мне Ольга Безрукова, никто из тех, кто был на «моторке», даже не попытался оказать помощь, хотя на лодке она осталась с 5‑летним сыном. Напротив, катер покинул место столкновения и вернулся спустя 15 минут, но якобы с уже меньшим количеством пассажиров (было 5–6, осталось только 3). Кого они высадили — пока остаётся тайной.

До сегодняшнего дня никто из этих людей даже не попытался по-человечески извиниться перед семьей, убитой безутешным горем», — добавил Александр Хинштейн.

В случае, если слова Ольги Безруковой об оставлении в опасности подтвердятся, парламентарий намерен инициировать исключение депутата Погиблова из рядов «Единой России»

Фото: hinshtein.ru