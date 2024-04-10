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Ситуация с весенним паводком находится на контроле у руководства страны

10 апреля 2024 13:01
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Ситуация с весенним паводком находится на контроле у руководства страны

Глава МЧС России Александр Куренков провел заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки – все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч жилых домов. «В ряде субъектов Российской Федерации складывается неблагоприятная обстановка, связанная с прохождением весеннего половодья. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день отмечается в Оренбургской области. Негативные прогнозы поступают в отношении Курганской и Тюменской областей. В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина создана комиссия. Сегодня в рамках ее работы мы заслушаем докладчиков о текущей ситуации с паводками, а также обсудим прогноз и выработаем меры, которые необходимо предпринять чтобы не допустить катастрофических последствий половодья», - отметил Министр.

В обсуждении сложившейся паводковой ситуации приняли участие члены Правительственной комиссии.

По итогам заседания был принят ряд решений. Александр Куренков поручил главам регионов держать в готовности к работе пункты временного размещения населения – в необходимом количестве и достаточной вместимости, создать запас продуктов, бутилированной воды, медикаментов, дезинфицирующих средств и предметов первой необходимости, обеспечить бесперебойное функционирование систем оповещения населения о ЧС.

Министр потребовал своевременно информировать население о складывающейся обстановке и прогнозах ее развития, в том числе с использованием СМИ. Александр Куренков пояснил, что следует объяснить людям о правилах действия при получении сигнала оповещения, а также необходимо эвакуироваться без промедления.

На совещании было отмечено, что комиссии по оценке ущерба должны быть подготовлены заблаговременно. Они должны приступать к своей работе сразу же после того, как подтопленная территория освобождается от воды. По решению Правительственной комиссии в пострадавших от паводков регионах будет организован контроль за уровнем цен на основные группы товаров – воду, продукты, предметы первой необходимости и стройматериалы, а также оперативно приниматься меры при спекулятивном росте цен.

Министр призвал региональные власти наращивать взаимодействие с волонтёрскими организациями, которые являются хорошим подспорьем на местах при работе с населением, в том числе по вопросам сбора и распределения гуманитарной помощи.

 «Ситуация с весенним паводком находится на контроле у руководства государства. Наша с вами задача – принять исчерпывающие меры, чтобы защитить населенные пункты и оказать помощь пострадавшим. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один», - подчеркнул Александр Куренков.

Теги: МЧС

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