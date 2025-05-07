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Школьница из Самары вернулась к занятиям после вмешательства судебных приставов

7 мая 2025 11:54
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Школьница из Самары вернулась к занятиям после вмешательства судебных приставов

Судебные приставы Самарской области не только добиваются реализации прав детей на получение алиментов, лекарственных средств, но и решают такие сложные задачи, как вернуть ребенка в школу.

На исполнении в отделении судебных приставов Советского района г. Самары на исполнение поступил исполнительный лист об обязании матери несовершеннолетней девочки осуществлять контроль за ее посещаемостью и за выполнением ею домашних заданий. Сотрудник Службы побеседовал с матерью школьницы, объяснив необходимость посещения занятий и важности получения образования.

Все же женщина не придала значения словам судебного пристава. Тогда сотрудник Службы вынес в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате проведенной судебными приставами работы и принятых мер ребенок вернулся к учебе.

 

 

Теги: Судебные приставы

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