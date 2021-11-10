Я нашел ошибку
Главные новости:
Также в результате пожара пострадал мужчина. Проводится доследственная проверка.
Шестилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Сызрани
Дорога связывает многочисленные населенные пункты и ведет в районный центр.
В Безенчукском районе по нацпроекту отремонтировали 13 километров туристического маршрута
Самарская область – один из регионов России с высоким туристическим потоком.
С января по сентябрь туристский поток на территории Самарской области составил более полутора миллионов человек
"В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации".
Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Впервые на фестивале представлены молодые кинематографисты африканского континента.
Самарская область присоединится к выбору лучшего фильма Международного студенческого фестиваля ВГИК
Своими руками они изготовили для медиков, которые спасают жизнь пациентам с коронавирусной инфекцией, теплые вещи. 
Волонтеры «серебряного возраста» региона приняли участие во Всероссийской акции «Маленькие радости для врачей»
Сегодня с раннего утра работы по размещению светодиодных гирлянд на деревьях организованы в сквере Авиаконструкторов в Советском районе.
Самару начали украшать к новогодним праздникам 
В том числе обработаны кассовые залы и залы ожидания, служебные помещения, входные группы и лестничные марши.
В Самаре на железнодорожном вокзале провели комплексную дезинфекцию
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.69
-0.6
EUR 81.79
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
В Самаре возложили цветы к знаку «Памяти Парада 7 ноября 1941 года»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Шестилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Сызрани

10 ноября 2021 19:10
50
Также в результате пожара пострадал мужчина. Проводится доследственная проверка.

Следственным отделом Сызрани по факту обнаружения после тушения пожара тела ребенка 2015 года рождения проводится доследственная проверка, передает пресс-служба СУ СК СО.

10 ноября после тушения пожара в одном из частных жилых домов, расположенных по улице Аэродромной в Сызрани, обнаружено тело 6-летнего мальчика. Также в результате пожара пострадал мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

Фото:  СУ СК СО

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области снова горит село Подгоры
08 ноября 2021, 09:15
В Самарской области снова горит село Подгоры
Пользователи социальных сетей предположили, что это мог быть очередной поджог.  Происшествия
527
Пожары один за другим уничтожили несколько жилых домов в селе Подгоры, что на Самарской Луке
01 ноября 2021, 10:15
Пожары один за другим уничтожили несколько жилых домов в селе Подгоры, что на Самарской Луке
Местные уверены, что это поджоги, есть даже очевидцы, которые видели поджигателя. Сейчас жители села сами ночами патрулируют село с собаками и дубинками. Общество
895
В Самаре тушили крупный пожар у ТЦ Амбар
26 сентября 2021, 11:05
В Самаре тушили крупный пожар у ТЦ "Амбар"
Горели торговые павильоны, расположенные у входа в торговый центр. Происшествия
1078
В центре внимания
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
10 ноября 2021  11:58
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
314
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы
9 ноября 2021  20:46
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
606
Положительное влияние нерабочих дней на медицину отметил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
9 ноября 2021  14:04
Самарская область вышла на восьмое место в России по охвату вакцинацией
559
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
9 ноября 2021  13:25
Самарская область заняла 6 место в российском рейтинге Этнографического диктанта
528
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
9 ноября 2021  10:10
Из-за сбоя официальный инстаграм-аккаунт Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова временно не работает
685
Весь список