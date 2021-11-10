Шестилетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Сызрани

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Следственным отделом Сызрани по факту обнаружения после тушения пожара тела ребенка 2015 года рождения проводится доследственная проверка, передает пресс-служба СУ СК СО.

10 ноября после тушения пожара в одном из частных жилых домов, расположенных по улице Аэродромной в Сызрани, обнаружено тело 6-летнего мальчика. Также в результате пожара пострадал мужчина.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: СУ СК СО