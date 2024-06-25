Шесть огнеборцев участвовали в тушении дома в Борском районе

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Огонь охватил 40 квадратных метров.



Вчера в 17:46 диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о том, что в поселке Новоборский горит дом.

Незамедлительно по вызову выехали два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 134 вышеуказанного Отряда в количестве 6 человек.

Прибыв на место пожара, наши огнеборцы установили, что горит дом на площади 40 квадратных метров. Оперативно на тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

Благодаря грамотным действиям пожарных, в 18:07 зафиксирована локализация пожара, а еще через 9 минут ликвидировано открытое горение.

Причины пожара устанавливаются.

Пострадавших, к счастью, нет.