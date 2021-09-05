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Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка

5 сентября 2021 12:40
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Семья полицейского, обвиняемого в убийстве девочки в Петра Дубраве, планирует съезжать из поселка

Громкая история убийства в поселке Петра Дубрава летом этого года потрясла многих. 30 июля 2021 года на одной из улиц под забором нашли тело 15-летней местной жительницы. На следующий день был задержан подозреваемый в убийстве школьницы – подполковник полиции, которого опознали свидетели. На суде присутствовала жена полицейского, которая весь процесс просидела с каменным лицом. Сейчас местные жители говорят, что семья собирается съезжать из Петра Дубравы.

- Да, они уезжают. Возможно, жена и его дети не выдержали морального прессинга, - рассказали журналисту «КП-Самара» соседи семьи.

Полицейские склоняются к убийству из-за дорожного конфликта, и что мужчина, таким образом, хотел «замести следы» ДТП. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО, на суде он признал свою вину в преступлении.

 

 

Теги: Петра Дубрава полицейский убийство уголовное дело

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