Сегодня в Ставропольском районе горела баня

Сегодня в 10:16 в пожарно-спасательную часть № 146 пожарно-спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Русская Борковка в садовом некоммерческом товариществе «Мелиоратор».

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 146 пожарно-спасательного отряда № 30.

По прибытии было установлено, что горит баня на площади 30 квадратных метров.

Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара поданы 2 ствола «Б».

В 10:41 была объявлена локализация пожара, в 10:52 – объявлена ликвидация открытого горения, в 11:15 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"