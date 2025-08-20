Сегодня ночью в Кинеле горел заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров

168

Сегодня в 03:45 в пожарно-спасательный отряд № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Кинельского района поступило сообщение о пожаре в городе Кинель на улице Крестьянской.

Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 Отряда № 34.

По прибытии было установлено, что горит заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 04:00, ликвидация открытого горения - в 04:20.

К счастью , обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»