Волжское дефиле будет построено в формате сборного показа с участием двух высших учебных заведений Самарской области и двух брендов одежды, которые продемонстрируют творческий и промышленный потенциал региона. 
Бренды Самарской области примут участие в Московской неделе моды
По результатам проведённого анализа, подтверждено, что ресурс полигона твёрдых бытовых отходов „Преображенка“ исчерпан.
В Волжском районе закроют мусорный полигон «Преображенка»
Исследование креативных индустрий Самарской области проводится региональным Минэкономразвития и федеральными экспертами при участии креативных предпринимателей.
Креативная экономика Самарской области получит мощный импульс благодаря масштабному исследованию
Это можно сделать только до 1 октября.
До 1 октября льготники региона могут изменить способ получения набора социальных услуг на следующий год
В Самаре ночью +12, +14°С, днем +24, +25°С.
21 августа в регионе без осадков, до +27°С
В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
Сегодня ночью в Кинеле горел заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров
10 дворовых территорий стали более комфортными и современными для жителей.
В Тольятти завершили благоустройство дворов
Для этого необходимо поменять систему образования, а это тоже нагрузка на ребенка.
В России не получится отменить «домашку» для школьников
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Сегодня ночью в Кинеле горел заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров

20 августа 2025 14:57
В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Сегодня в 03:45 в пожарно-спасательный отряд № 34 филиала облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Кинельского района поступило сообщение о пожаре в городе Кинель на улице Крестьянской.

Оперативно на место вызова выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей №№ 14 и 82 Отряда № 34.

По прибытии было установлено, что горит заброшенный частный дом на площади 80 квадратных метров.
Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б».

Локализация пожара была объявлена в 04:00, ликвидация открытого горения - в 04:20.

К счастью , обошлось без пострадавших.

В тушении пожара участвовали 2 единицы техники и 9 человек личного состава, сообщает пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:  пресс-служба облГКУ «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

