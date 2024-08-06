Сегодня ночью в поселке Просвет горели надворные постройки

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Огнем были объяты семьдесят квадратных метров.



Сегодня ночью на территории Волжского района в поселке Просвет на улице Нефтяников горели надворные постройки.

К месту пожара оперативно выехали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 128 и 78 вышеуказанного Отряда в количестве 6 человек.

Прибыв на место, пожарные установили, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров.

Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 00:45 пожар был локализован, а в 00:55 объявлена ликвидация открытого горения.

К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"