Сегодня ночью в поселке Просвет горели надворные постройки

Огнем были объяты семьдесят квадратных метров.
Сегодня ночью на территории Волжского района в поселке Просвет на улице Нефтяников горели надворные постройки.
К месту пожара оперативно выехали расчеты пожарно-спасательных частей №№ 128 и 78 вышеуказанного Отряда в количестве 6 человек.
Прибыв на место, пожарные установили, что горят надворные постройки на площади 70 квадратных метров.
Незамедлительно на тушение были поданы 2 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В 00:45 пожар был локализован, а в 00:55 объявлена ликвидация открытого горения.
К счастью, при пожаре никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются.