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Сегодня могут огласить апелляционный приговор строителю самарской «Клиники сердца»

29 октября 2021 12:03
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Сегодня могут огласить апелляционный приговор строителю самарской «Клиники сердца»

Защита собственника компании «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило обжаловала условный срок, назначенный ему за поставки незарегистрированного оборудования.

Правоохранители преследуют Шатило с 2016 года, когда он сам и ряд его подчиненных вместе с чиновниками областного минздрава и сотрудниками компании «ДжиИ Хэлскеа» стали фигурантами скандального «картельного» дела об ограничении конкуренции в сфере поставок высокотехнологичного медоборудования, пишет Обозрение.

Точка в деле не поставлена до сих пор, первый приговор по нему был отменен, второго пока не случилось, а само «картельное» дело до сих пор скитается где-то между кассационной и апелляционной инстанциями.

Однако около года Сергей Шатило все-таки провел в следственном изоляторе.

Ранее фирма Шатило «СМТ» была фаворитом профильных торгов не только в Самарской области, но и ряде других субъектов РФ. Несколько лет назад Шатило начал в рамках государственно-частного партнерства строительство кардиоцентра «Клиника сердца», но с появлением уголовных дел проект демонстративно заморозили. Стройка стоит без движения уже несколько лет.

На момент своей «посадки» гендиректор «СМТ» уже был фигурантом второго уголовного дела, возбужденного по трем эпизодам поставок в больницы региона медтехники без соответствующей регистрации.

Речь идет о закупках двух томографов в больницу имени Пирогова и оснащении областного перинатального центра кюветами для реанимации новорожденных на общую сумму более 150 млн руб.

Летом 2021 года по второму делу Сергея Шатило был оглашен приговор: его признали виновным в совершении покушения на обращение незарегистрированных медицинских изделий и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Защита бизнесмена немедленно обжаловала этот судебный акт. 22 октября 2021 года в Самарском областном суде стартовал апелляционный пересмотр приговора.

Как рассказал oboz.info адвокат Шатило Денис Анисимов, на первом заседании «суд удовлетворил ходатайство защиты о повторном исследовании ряда доказательств, исследовании вещественных доказательств, которые не были исследованы в первой инстанции, и приобщении и исследовании новых доказательств». «Прения, предположительно, состоятся в пятницу, 29 октября 2021 года», — заявил Денис Анисимов.

Теги: Уголовное дело

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