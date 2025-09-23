Сегодня ликвидировали пожар в Кинельском лесничестве

156

Возгорание зафиксировала камера видеонаблюдения региональной диспетчерской службы минприроды. К тушению были привлечены два расчета ПСО-34, автоцистерна лесопожарной станции, 4 лесника.

Площадь возгорания – 0,14га. Причина пожара – непотушенный костер.

Также 23 сентября лесники ликвидировали возгорание на сопредельной к Рачейскому лесничеству территории в районе детского лагеря «Рассвет»: локализовали пожар на 150 кв.м. и сняли угрозу перехода огня в лес.



В этом сезоне ликвидирован уже 21-й пожар на землях гослесфонда. До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим – разводить огонь в лесу запрещено. Соблюдайте обязательные требования пожарной безопасности, сообщает пресс-служба минприроды СО





Фото: минприроды СО