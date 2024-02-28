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Сегодня горел бытовой вагончик в селе Вязовка Елховского района

28 февраля 2024 15:43
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Была вероятность распространения огня на соседние строения.

28 февраля в 12 часов 12 минут по системе-112 в пожарно-спасательную часть № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о горении бытового вагончика в селе Вязовка Елховского района Самарской области.

К месту вызова оперативно направились территориальные пожарные-спасатели. Было установлено, что горит бытовой вагончик на площади 14 квадратных метров. Была вероятность распространения огня на соседние строения.

В 12 часов 32 минуты силами огнеборцев пожарно-спасательной части № 137 пожарно-спасательного отряда № 49 противопожарной службы Самарской области пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет.

Всего на месте вызова работали 2 единицы техники, было создано 1 звено газодымозащитной службы, подан 1 ствол Б.

Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям пожарного подразделения и местных неравнодушных жителей удалось предотвратить распространение огня на соседние строения. Причины пожара и ущерб устанавливаются, сообщает spasenie112.ru.

 

Фото:   spasenie112.ru

Теги: Пожар

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