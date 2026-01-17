Французская актриса Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив

Французская актриса и певица Марина Влади передала любовную переписку с поэтом и актером Владимиром Высоцким в Росархив, рассказал в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

"Она попросила при ее жизни не публиковать и не допускать никого к ее любовной переписке с ним. Конечно, мы этому следуем, соблюдаем ее волю. Это так называемое право тайны личной жизни, privacy", - отметил Артизов.

Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.

Фото: freepik.com