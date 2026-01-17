АвтоВАЗ не планирует выпускать Lada Granta с автоматической коробкой передач

АвтоВАЗ не планирует возвращать в гамму модели Lada Granta модификацию с автоматической коробкой передач, об этом порталу «Автоновости дня» рассказал руководитель продуктового маркетинга автопроизводителя Сергея Корниенко. В АвтоВАЗе Журналу Авто.ру не смогли оперативно подтвердить эту информацию.

Со слов Корниенко, Гранте не вернут «автомат» потому, что версия с такой коробкой передач есть у Iskra, и именно она останется «входным» автомобилем с автоматической трансмиссией в линейке Lada. «Если к текущей Granta добавить „автомат“, какое-то время пройдёт, себестоимость тоже увеличится, и, возможно, зазор от Iskra с „автоматом“ будет совсем небольшим», — пояснил представитель АвтоВАЗа.

Последняя партия машин с такой трансмиссией была произведена в 2024 году. Двухпедальные Гранты поступили в продажу в апреле, а к декабрю того же года тираж был распродан.