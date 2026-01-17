Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона

17 января 2026 года Россия впервые отмечает День артиста, губернатор отметил, что Самарская земля гордится своими мастерами.

"Дорогие друзья! Сегодня особенный день для всей нашей культуры. 17 января 2026 года Россия впервые отмечает День артиста – праздник, приуроченный ко дню рождения гения сцены Константина Сергеевича Станиславского.

Этот праздник актеров театра и кино, музыкантов и композиторов, художников и цирковых артистов, режиссеров.

Самарская земля гордится своими мастерами. Их талант известен далеко за пределами региона! Особые слова признательности – нашим Народным артистам России.

Гальченко Владимир Александрович – лауреат «Золотой маски», председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей, артист Самарского академического театра драмы им. А.М. Горького.

Дроздова Наталья Степановна – художественный руководитель театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова, Почётный гражданин Тольятти.

Левянт Марк Григорьевич – председатель Самарской организации Союза композиторов России и заместитель председателя Союза композиторов России.

Надеждина Жанна Анатольевна – артист Самарского академического театра драмы им. А.М. Горького.

Щербаков Михаил Александрович – художественный руководитель Самарской государственной филармонии.

Благодарю всех наших артистов за бесценный дар, преданность искусству и ежедневный вдохновенный труд. Ваше творчество учит сопереживать, думать, радоваться.

Желаю крепкого здоровья и новых творческих свершений! С праздником!" - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в Мax.

Фото: pxhere.com