С нового учебного года в российских школах появятся оценки за поведение.
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона
Областной чемпионат по триатлону «Акваспринт» пройдет в Тольятти 22 февраля.
Французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади была женой Владимира Высоцкого в 1970-1980 годах. Сейчас ей 87 лет.
О симптомах холодовой аллергии рассказала врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Макарова.
В слаломе-гиганте бронзовую медаль завоевал спортсмен из Самарской области, обучающийся ГАУ СШ «Чайка» Даниил Протопопов.
В их числе — директор самарского лицея «Престиж» Алексей Атапин. На данный момент за номинантов отдано уже 65 тысяч голосов. 
Метеоролог предсказала время прихода весны
Вячеслав Федорищев поздравил с Днем артиста деятелей культуры региона

17 января 2026 года Россия впервые отмечает День артиста, губернатор отметил, что Самарская земля гордится своими мастерами.

"Дорогие друзья! Сегодня особенный день для всей нашей культуры. 17 января 2026 года Россия впервые отмечает День артиста – праздник, приуроченный ко дню рождения гения сцены Константина Сергеевича Станиславского.

Этот праздник актеров театра и кино, музыкантов и композиторов, художников и цирковых артистов, режиссеров.

Самарская земля гордится своими мастерами. Их талант известен далеко за пределами региона! Особые слова признательности – нашим Народным артистам России.

Гальченко Владимир Александрович – лауреат «Золотой маски», председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей, артист Самарского академического театра драмы им. А.М. Горького.

Дроздова Наталья Степановна – художественный руководитель театра «Колесо» имени Г.Б. Дроздова, Почётный гражданин Тольятти.

Левянт Марк Григорьевич – председатель Самарской организации Союза композиторов России и заместитель председателя Союза композиторов России.

Надеждина Жанна Анатольевна – артист Самарского академического театра драмы им. А.М. Горького.

Щербаков Михаил Александрович – художественный руководитель Самарской государственной филармонии.

Благодарю всех наших артистов за бесценный дар, преданность искусству и ежедневный вдохновенный труд. Ваше творчество учит сопереживать, думать, радоваться.

Желаю крепкого здоровья и новых творческих свершений! С праздником!" - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в Мax.

 

Фото:  pxhere.com

 

 

Самара

