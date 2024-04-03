Самовольный пристрой чуть не оставил жильцов дома в Новокуйбышевске без газа

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Судебные приставы г. Новокуйбышевска Самарской области обязали индивидуальных предпринимателей демонтировать крыльцо медицинского центра. Пристрой перекрыл доступ к газовой разводке и кранам.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками нежилого помещения, возвели к нему пристрой. В результате перепланировки был перекрыт доступ к газовой разводке и стоячим кранам, что сделало невозможным проведение работ по техническому обслуживанию газопровода. Органы местного самоуправления обратились в суд. Исполнительные листы об обязании собственников нежилого помещения демонтировать крыльцо поступили в отделение судебных приставов г. Новокуйбышевска.

Должников уведомили о возбужденных исполнительных производствах и посоветовали как можно оперативнее приступить к работам по демонтажу, не игнорируя установленный законом срок для добровольно исполнения решения суда. Однако дело затянулось. В рамках исполнительных производств судебный пристав вынес в отношении должников постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Кроме того, каждому из должников пришлось оплатить исполнительский сбор.

Принятые меры побудили собственников помещения демонтировать крыльцо и предоставить работникам газовой службы доступ к коммуникациям.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.