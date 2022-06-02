Самому молодому отцу-алиментщику в Самарской области в этом году исполнится 21 год

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В рамках акции «Судебные приставы — детям» сотрудники Управления продолжают активную работу по взысканию алиментных платежей. Так 25-летнего жителя г. Тольятти полностью оплатить задолженность по алиментам побудила только угроза уголовного преследования.

Судебные приставы отделения Комсомольского района г. Тольятти возбудили в отношении местного жителя исполнительное производство о взыскании алиментных платежей. Сотрудник Службы, беседуя с молодым отцом, пытались призвать его к совести, объяснив, что благополучие его дочери зависит от того, насколько сознательным и ответственным является он сам. Однако должник выводов для себя не сделал, мер по оплате задолженности не предпринял, за что и был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мера наказания в виде обязательных работ не образумила отца.

Судебный пристав-исполнитель неоднократно беседовал с должником, разъясняя ему, что уклонение от исполнения решения суда только усугубляет ситуацию. Не внимая предупреждениям Сотрудника Службы житель г. Тольятти продолжал игнорировать свои обязанности. Тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности, отец исполнил свои долговые обязательства перед ребенком и погасил алиментный долг в 83 тысячи рублей в полном объеме.

Всего в Самарской области насчитывается 33 мужчины-должника по алиментам в возрасте 25 лет. Самому пожилому отцу-алиментщику в этом году исполнится 76 лет, а самому молодому — 21 год. При этом самое большее количество алиментщиков среди мужчин-«Раков», родившихся в 1984 году.