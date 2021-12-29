Самарцы нашли чужую карту и начали ею расплачиваться

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В полицию обратился житель Самары 1974 года рождения. Мужчина сообщил полицейским, что ему телефон стали поступать уведомления о списании денежных средств за совершение покупок, после чего он обнаружил отсутствие своей банковской карты.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего и установили, что на протяжении одного дня данной дебетовой картой расплачивались в разных магазинах Советского района. Полицейские опросили персонал торговых точек, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах и поблизости от них. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности предполагаемых злоумышленников и задержали их. По данным оперативников, подозреваемые – ранее не судимые мужчины 1960 и 1961 годов рождения. В ходе опроса безработные самарцы рассказали, что банковскую карту нашли на улице. Зная о возможности бесконтактной оплаты, они решили попробовать расплатиться ею в магазине. После удачного списания чужих денежных средств, мужчины продолжили оплачивать свои покупки: еду, алкоголь, сигареты, чистящие средства для дома. Общая сумма причиненного потерпевшему ущерба составила свыше 5,5 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении двух самарцев передано в Советский районный суд г. Самары.