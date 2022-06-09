Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры

Я нашел ошибку
Главные новости:
Виктор Кудряшов провел заседание трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.
В областном правительстве обсудили организацию летнего отдыха детей и цифровизацию услуг Фонда социального страхования
Одним из вопросов стало оказание поддержки городу Снежное Донецкой Народной Республики.
Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания помощи жителям Донбасса с бизнес-сообществом региона
На стенде региона будут представлены макеты развития территории возле "Самара Солидарность Арена", продукции "Электрощит", "Пегас-Агро", "Феррони", инсталляция "Умной дороги".
Самарская область примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
Правительство России запустило на «Госуслугах» сервис, благодаря которому бизнесмены и обычные люди могут сообщить о нарушениях моратория на проверки.
На незаконную проверку самарцы смогут пожаловаться онлайн
Лекции, кинопоказы и выступление Адмиралтейского оркестра.
10 июня в Струковском саду пройдет музыкально-патриотический фестиваль «Виват, Россия!»
«Экодвор» — это дворовое или городское мероприятие в формате праздника с раздельным сбором отходов, пунктом обмена вещами и книгами, мастер-классами, играми и квестами.
Жителей Самары приглашают принять участие в конкурсе экологического проекта "Экодвор" 
В связи с проведением ремонтных работ, связанных с восстановлением кабельной линии, приостановлено движение трамваев по улице Советской на участке от 15 микрорайона до улицы Победы.
В Самаре временное изменится трасса следования трамвайных маршрутов №№ 13, 21, 24, 25 
Опрос проводился среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.23
-0.73
EUR 63.94
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Представители самарского и питерского общественных советов при облМВД обсудили проведение в Самаре детского фестиваля по футболу
Пешеходные экскурсии от Музея имени Алабина
День эколога: в Самарской области прошел Марафон зеленых 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры

9 июня 2022 13:35
130
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры

Радость обладания собственной квартирой едва не омрачил неожиданно возникший долг. Теплоснабжающая организация выставила новому собственнику счет за горячую воду и теплоэнергию в размере 93 тысяч рублей, хотя на момент покупки сведений о задолженности не было. 

    Предприятие настойчиво выставляло требования мужчине погасить задолженность предыдущего хозяина, которая образовалась за пользование горячей водой и отоплением. Новый хозяин, считая действия  теплоснабжающей организации незаконными, неоднократно обращался к ним с требованием исключить из платежных документов сведения о долге предыдущего собственника. Однако исчерпывающего ответа с другой стороны не последовало: предприятие лишь посоветовало направить претензию бывшему хозяину и взыскать деньги в судебном порядке. Мужчина, желая добиться справедливости, обратился в суд с заявлением о признании незаконными и необоснованными действия теплоснабжающей организации.

    Изучив материалы дела, суд обязал предприятие списать с нового собственника квартиры долги предыдущего хозяина. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

    Сотрудники Службы уведомили руководство предприятия о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и предупредили, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона  №229-ФЗ  «Об исполнительном производстве». 

    Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за неисполнение требования суда, предприятие исключило из платежных документов нового собственника сумму задолженности предыдущего хозяина по оплате снабжения тепловой энергии.  Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 



 

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
09 июня 2022, 13:35
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
При этом  на момент покупки сведений о задолженности не было.  Происшествия
117
В Самаре общежитие сочли пожароопасным
09 июня 2022, 10:26
В Самаре общежитие сочли пожароопасным
Теперь у собственника общежития есть 10 суток на то, чтобы исправить нарушения, которые могут привести к гибели людей.   Происшествия
206
Организация в Самарской области задерживала рабочим зарплату
08 июня 2022, 10:45
Организация в Самарской области задерживала рабочим зарплату
Судебные приставы, защищая интересы граждан, взыскали с организации-должника многотысячный долг.  Происшествия
333
В центре внимания
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
9 июня 2022  12:21
В Самарской области более 13000 человек сдали ЕГЭ по математике
159
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
9 июня 2022  10:51
Появилась полная программа празднования Дня России 12 июня в Самаре
501
Вопросы подготовки к участию региона в форуме обсудили на совещании у председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. 
8 июня 2022  17:34
Самарская область готовится к участию в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 
425
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
8 июня 2022  13:43
Для благоустройства в 2023 году жители Самарской области выбрали 50 общественных пространств
395
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
8 июня 2022  12:20
Дмитрий Азаров поздравил соцработников региона с профессиональным праздником
381
Весь список