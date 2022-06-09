Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры

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Радость обладания собственной квартирой едва не омрачил неожиданно возникший долг. Теплоснабжающая организация выставила новому собственнику счет за горячую воду и теплоэнергию в размере 93 тысяч рублей, хотя на момент покупки сведений о задолженности не было.

Предприятие настойчиво выставляло требования мужчине погасить задолженность предыдущего хозяина, которая образовалась за пользование горячей водой и отоплением. Новый хозяин, считая действия теплоснабжающей организации незаконными, неоднократно обращался к ним с требованием исключить из платежных документов сведения о долге предыдущего собственника. Однако исчерпывающего ответа с другой стороны не последовало: предприятие лишь посоветовало направить претензию бывшему хозяину и взыскать деньги в судебном порядке. Мужчина, желая добиться справедливости, обратился в суд с заявлением о признании незаконными и необоснованными действия теплоснабжающей организации.

Изучив материалы дела, суд обязал предприятие списать с нового собственника квартиры долги предыдущего хозяина. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Самарского района г. Самары.

Сотрудники Службы уведомили руководство предприятия о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и предупредили, что в случае неисполнения решения суда к нему будут применены меры принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за неисполнение требования суда, предприятие исключило из платежных документов нового собственника сумму задолженности предыдущего хозяина по оплате снабжения тепловой энергии. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.





