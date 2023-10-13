Самарцу коллекторы звонили мужчине из-за долга совершенно незнакомого ему человека

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области помогли жителю г. Самары, которого одолевали профессиональные взыскатели. Звонили мужчине из-за долга совершенно незнакомого ему человека.

Жителю г. Самара стали поступать звонки из банка с требованиями передать трубку должнику по кредитному договору или передать ему информацию о задолженности. В ходе телефонных разговоров мужчина неоднократно объяснял профессиональным взыскателям, что сам должником не является и с интересующим их человеком не знаком. Также он попросил больше ему не звонить, так как данные звонки вызывают в нем беспокойство и сильно отвлекают.

Несмотря на то, что мужчина выразил своего несогласие на взаимодействие с сотрудниками банка, осуществляющими взыскание, звонки не прекратились. В результате гражданину не оставалось ничего, кроме как написать жалобу на действие профессиональных взыскателей.

Поступившее от жителя г. Самары заявление сотрудниками ГУФССП России по Самарской области было оперативно рассмотрено. В отношении кредитной организации был составлен протокол по ч. 1 чт. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и назначен штраф в размере 80 тысяч рублей.

Всего за 9 месяцев 2023 года в отношении профессиональных взыскателей составлено 38 административных протоколов по ст. 14.57 КоАП РФ и назначены штрафы на общую сумму в 1,8 миллионов рублей.