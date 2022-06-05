Самарцев предупреждают: В выходные дни не забывайте о правилах пожарной безопасности и безопасности на водоемах

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В Самарскую область пришло долгожданное тепло. В регионе установилась по-летнему жаркая погода. В ряде районов она достигала +30ᵒ С. Такая погода способствует развитию природных пожаров и распространению их на большие площади. Объявлен желтый уровень опасности.

Поэтому Главное управление напоминает о том, что на территории Самарской области действует особый противопожарный режим, при котором запрещается разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов и мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Под запретом также использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также земельных участках, примыкающих к землям сельхозназначения.

В условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции к нарушителям требований пожарной безопасности.

Ч.2 ст.20.4 КоАП РФ, нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, предусматривает административный штраф:

- на граждан - от 2-х до 4-х тысяч рублей

- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей

- на юридические лица – от 400 до 500 тысяч рублей.

Согласно ст. 8.32 КоАП РФ, нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа:

- на граждан – 4 000-5 000 рублей;

- на должностных лиц – 20 000-40 000 рублей;

- на юридических лиц – 300 000-500 000 рублей.

В выходные многие горожане выезжают на свои дачные участки, а кто-то решит открыть купальный сезон.

Обращаем внимание граждан на то, что купаться в водоемах сейчас опасно! Вода еще не прогрелась. В холодной воде возможны судороги, а из-за резкого перепада температур воздуха и воды – спазм сосудов и, соответственно, летальный исход. Надо подождать, пока прогреется вода, будут проведены водолазные обследования дна водоемов, на пляжах начнут дежурить спасатели и медицинские работники, будут обозначены зоны купания, в том числе и для детей.

Помните! Безопасность вашего отдыха зависит только от вас. Желаем всем жителям Самарской области отдыха без происшествий!