Самарцам пришлось снести незаконно установленную дверь

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Житель одного из многоквартирных домов в г. Самаре обратился в суд с жалобой на своих соседей, которые установили металлическую дверь, «отрезав» себе часть общего коридора. Мужчина пояснил, что соседское самоуправство мешает ему получить свободный доступ к пожарному щиту и крану, а также к электрическому щиту, так как теперь они находятся во вновь образовавшемся отдельном коридоре. Суд требования удовлетворил. В отделении судебных приставов Промышленного района г. Самары в отношении владельцев квартир, незаконно занявших часть общего коридора, возбуждено исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должникам требования об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также их предупредили о том, что за неисполнение решения суда, к ним могут быть применены меры принудительного характера, такие как исполнительский сбор, а также они могут быть привлечены к административной ответственности. Однако в добровольном порядке должники дверь не демонтировали и судебным приставом-исполнителем в отношении нарушителей было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Принятые судебным приставом меры побудили должников исполнить решение суда. Металлическая дверь была демонтирована. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.