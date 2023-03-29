Самарцам объясняют, что делать, если автомобиль попал в яму

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Получение повреждений транспортного средства во время движения по дорожному полотну, согласно пункту 1.2 ПДД РФ, является дорожно-транспортным происшествием.

Региональная Госавтоинспекция разъясняет алгоритм действий при дорожно-транспортном происшествии, в котором вы, попав в яму повредили колесо своего транспортного средства.

Первичные действия предусмотренные ПДД РФ:

- остановить автомобиль и надежно зафиксировать его стояночным тормозом или иными средствами;

- включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (знак должен быть выставлен в сторону приближающихся других участников дорожного движения на расстояние не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров вне населенного пункта);

- сообщить о ДТП в службу «112» или по номеру 102 и ожидать прибытия на место сотрудников Госавтоинспекции;

- не перемещать и не убирать какие-либо предметы или следы, имеющие отношение к ДТП.

Дальнейшие действия определяются на основании обстоятельств ДТП.

В случае если транспортное средство получило повреждения после попадания в яму на дороге:

- по прибытию на место аварии сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП и возможных свидетелей происшествия;

- с использованием специальных технических средств измерения, полицейские фиксируют наличие/отсутствие недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на месте совершения ДТП и полученные сведения отражают в соответствующем рапорте;

- средствами фотосъемки или видеозаписи фиксируются дефекты дорожного покрытия, факт наличия/отсутствия дорожных знаков 1.16 «Неровная дорога», а также положение транспортного средства, его повреждения, положение по отношению к объектам дорожной инфраструктуры;

- полученные сведения, сотрудником Госавтоинспекции отражаются в схеме ДТП, объяснении участников аварии, рапорте, протоколе осмотра места происшествия (в случае необходимости);

- после завершения процедуры оформления ДТП, участники аварии получают от сотрудника Госавтоинспекции необходимые документы и в срок, установленный правилами обязательного страхования, уведомляют страховую компанию о ДТП;

- в последующем, участникам аварии необходимо обратиться к услугам независимого оценщика для проведения экспертизы, оценки стоимости ремонта и получения заключения;

- далее, участнику аварии самостоятельно (или в рамках судебного разбирательства) необходимо определить собственника автомобильной дороги;

- составить претензию (в свободной форме) с подробным описанием ситуации и направить письмом досудебную претензию;

- в случае если ответ на претензию не получен или Вас не устроил, подготовить исковое заявление и с приложением документов подтверждающих Вашу позицию, подать иск в суд.