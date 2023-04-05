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Самарцам напомнили правила езды на электросамокатах

5 апреля 2023 12:57
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Самарцам напомнили правила езды на электросамокатах

Несколько летних сезонов подряд самокатчики, рассекающие пространство на огромной скорости, вызывали раздражение у жителей Самары. Быстро набравшее популярность развлечение принесло немало проблем в виде столкновений, опасных маневров, падений с переломами. И вот, наконец, все стало совершенно понятно: самокатам, гироскутерам и прочим подобным средствам передвижения присвоили особый статус. Весной 2023 года вступили в силу и новые правила езды на них, о чем напомнили в ГИБДД Самарской области, пишет ГТРК Самара.

Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства официально считаются средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Движение на них разрешено со скоростью не более 25 км/ч. Масса устройства для движения по тротуарам, вело - и пешеходным дорожкам не должна превышать 35 кг.

Для удобства и безопасности движения многие локации даже оборудуют специальными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах.

Лица старше 14 лет должны передвигаться по велодорожкам и велополосам. Если их нет, можно ехать по тротуарам, обочинам и, на крайний случай, если ничего подобного вокруг не имеется, по правому краю проезжей части при соблюдении ряда условий:

  • разрешенная скорость движения по такой дороге - не более 60 км/ч;
  • разрешено движение велосипедистов;
  • СИМ должно иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

Пешеходы имеют преимущество перед водителями электросамокатов и других СИМ. А на пешеходном переходе СИМовцам необходимо спешиваться. Также введен запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

Установленные правила не распространяются на людей, управляющих обычными самокатами, так как они приравниваются к пешеходам. 

Теги: БДД

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