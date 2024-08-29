Самарца ожидало лишение свободы и денежная компенсация за драку и угрозу убийством

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Ситуация случилась поздно ночью. Мужчина, встретив своего друга в аэропорту, выехал со стороны парковки и повернул в сторону города. Подъезжая к пешеходному переходу, водитель не снизил скорость и не пропустил мужчину, начавшего переходить дорогу по «зебре». Пешеход нецензурно выругался в адрес водителя. Его слова услышал сидевший рядом пассажир и попросил водителя остановить машину, после чего вышел из салона и направился в сторону пешехода. В результате завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Пассажир ударил пешехода по лицу, после чего грозился его убить.



В ходе судебного заседания инициатора драки признали виновным и обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей.



Судебные приставы Октябрьского района г. Самары уведомила должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснили последствия неисполнения судебного решения. В добровольный срок мужчина моральный вред не компенсировал, в связи с чем судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 24 500 рублей.



Понимая, что игнорирование долговых обязательств не может продолжаться вечно, и желая избежать более суровых мер принудительного исполнения, инициатор драки полностью погасил задолженность перед мужчиной.