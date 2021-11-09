Самарца оштрафовали за коррупцию

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Житель г. Самары судом был признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 169 УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Мужчине было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 250 тысяч рублей.

На основании решения суда в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску было возбуждено исполнительное производство о взыскании с мужчины уголовного штрафа в размере 250 тысяч рублей. Должник о возбуждении исполнительного производства был уведомлен. Также судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину о том, что в случае неисполнения решения суда в отношении него будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности и составлен акт описи и ареста имущества, принадлежащего ему.

Узнав о последствиях неисполнения решения суда, должник сразу же опалил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.