Самарскому студенту пришлось выплатить моральный вред за сломанную челюсть сокурсника

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Двое молодых людей во время студенческого отдыха на турбазе повздорили из-за девушки. В ходе разговора обе стороны принесли друг другу извинения и конфликт казался исчерпанным. Однако спустя время одному из участников ссоры сообщили, что второй нелестно отзывается о нем. Не сумев сдержать обиду, молодой человек назначил сокурснику встречу. Студент согласился на разговор, но, придя в назначенное место, получил несколько ударов в лицо и по голове. В результате пострадал его левый глаз и оказались переломаны кости челюсти.

За нанесение телесных повреждений молодого человека приговорили к 1,5 годам ограничения свободы. Также его обязали компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 150 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам и розыску.

В рамках исполнительного производства молодой человек был предупрежден о мерах принудительного характера, которые будут применены в отношении него, в случае отказа от погашения задолженности, в том числе и взыскание исполнительского сбора в размере 7% от общей суммы. Должник, не желая усугублять положение и увеличивать сумму и без того не маленького долга, перечислил денежные средства потерпевшему в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.